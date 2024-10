Gaeta.it - Smantellata un’agenzia di viaggio illegale tra Medio Oriente e Europa: 13 arresti a Crotone

Le autorità italiane hanno condotto un'importante operazione che ha portato alla scoperta di un'organizzazione di traffico di migranti attiva a livello europeo, con base a. Questo gruppo, descritto come una vera e propria "agenzia di", facilitava il trasferimento di persone dalall', con percorsi che passavano per l'Iraq, la Turchia, la Grecia e l'Italia. L'operazione ha portato all'arresto di 13 individui, smantellando un sistema di traffico che si avvaleva di tariffe che variavano da 10.000 a 15.000 euro per i migranti in cerca di una nuova vita.