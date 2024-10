Gaeta.it - Sindacato Carabinieri denuncia imprudenza nei luoghi delle alluvioni: militari distratti dai selfie

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Emilia Romagna sta affrontando una pazza emergenza dopo le recenti— una situazione drammatica che ha richiesto l’impegno straordinarioforze di soccorso per garantire la sicurezza dei cittadini. Tuttavia, un fattore preoccupante ha iniziato a emergere: diversidei, incaricati di prestare soccorso, si sono trovati costretti a intervenire per allontanare curiosi che tentavano di scattarsi deivicino ai torrenti in piena. Un comportamento ritenuto inaccettabile dalSim, che ha espresso forte preoccupazione riguardo a questa, mettendo in luce l’impatto che tale atteggiamento ha sulle operazioni di salvataggio.