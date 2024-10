Sgrida un bimbo in un negozio, il padre lo prende a pugni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Preso a pugni in faccia per aver rimproverato un bambino che stava giocando con delle attrezzature sportive. Sfortunato protagonista della vicenda Lenny Santana, istruttore di zumba impiegato come promoter in un negozio sportivo di Trento.Trento, Sgrida un bimbo e viene preso a pugni dal Europa.today.it - Sgrida un bimbo in un negozio, il padre lo prende a pugni Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Preso ain faccia per aver rimproverato un bambino che stava giocando con delle attrezzature sportive. Sfortunato protagonista della vicenda Lenny Santana, istruttore di zumba impiegato come promoter in unsportivo di Trento.Trento,une viene preso adal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo i pugni - la molotov. Violenta lite in un negozio. Poi la bottiglia incendiaria - Ne sono emerse chiare responsabilità per reati procedibili d’ufficio nei confronti di ciascuno dei sei adulti coinvolti, che dovranno rispondere al Tribunale di Busto Arsizio dei reati di tentato furto, lesioni personali aggravate e detenzione di congegni micidiali portati in luogo pubblico. L’indagine è partita dopo che il 23 luglio è stata segnalata una lite in un negozio tra i dipendenti e ... (Ilgiorno.it)

Busto Arsizio - il figlio ruba un profumo e viene allontanato : arriva il padre e prende a calci e pugni i dipendenti del negozio - Sul posto gli agenti hanno trovato i dipendenti del negozio bisognosi di urgenti cure mediche, tanto da far intervenire due ambulanze. La denuncia in commissariato Il giorno successivo il dipendente e uno dei ragazzi minorenni hanno presentato le rispettive querele al commissariato di polizia di Busto Arsizio per le lesioni subite. (Ilgiorno.it)