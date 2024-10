Scuole a Bologna 22 ottobre 2024: quali chiuse o aperte, la decisione dopo le verifiche strutturali (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bologna, 21 ottobre 2024 – Le Scuole saranno aperte domani 22 ottobre nel Bolognese? L'Emilia Romagna fa i conti con i danni del maltempo, a Bologna si spala il fango e si affrontano i primi disagi da giorno feriale dopo l'alluvione di sabato notte, ma le previsioni meteo prevedono altre piogge nei prossimi giorni sia pure senza l'intensità della settimana scorsa. Stando al bollettino emesso questa mattina da Arpae già questo pomeriggio sono attese "deboli pioviggini più probabili sui rilievi centro-orientali" della regione. Deboli piogge sono attese anche per domani sempre nell'area centro-orientale". Visti i vari disagi causati dal maltempo con cui i cittadini devono fare i conti e la viabilità compromessa, bisognerà capire cosa sceglieranno di fare i vari Comuni relativamente all'apertura delle Scuole, rimaste chiuse oggi in diversi comuni. Ilrestodelcarlino.it - Scuole a Bologna 22 ottobre 2024: quali chiuse o aperte, la decisione dopo le verifiche strutturali Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21– Lesarannodomani 22nel Bolognese? L'Emilia Romagna fa i conti con i danni del maltempo, asi spala il fango e si affrontano i primi disagi da giorno ferialel'alluvione di sabato notte, ma le previsioni meteo prevedono altre piogge nei prossimi giorni sia pure senza l'intensità della settimana scorsa. Stando al bollettino emesso questa mattina da Arpae già questo pomeriggio sono attese "deboli pioviggini più probabili sui rilievi centro-orientali" della regione. Deboli piogge sono attese anche per domani sempre nell'area centro-orientale". Visti i vari disagi causati dal maltempo con cui i cittadini devono fare i conti e la viabilità compromessa, bisognerà capire cosa sceglieranno di fare i vari Comuni relativamente all'apertura delle, rimasteoggi in diversi comuni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bando Direttori aggiunti del ciclo primario Scuole europee : scadenza 23 ottobre - Scade il 23 ottobre l’avviso di selezione del MAECI per il posto di direttore aggiunto per il ciclo primario delle Scuole Europee Bruxelles I (1 posto); Lussemburgo II (1 posto); Mol (1 posto); Francoforte sul Meno (1 posto). . L'articolo Bando Direttori aggiunti del ciclo primario Scuole europee: scadenza 23 ottobre sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Scuole chiuse per maltempo 21 ottobre : stop lezioni a Bologna - l’elenco dei comuni - Dove resteranno chiuse le scuole lunedì 21 ottobre per maltempo? A causa delle allerte meteo e dei danni, in molti comuni dell'Emilia Romagna le lezioni sono sospese, compreso Bologna. Istituti chiusi anche in alcuni comuni della Calabria. L'elenco In aggiornamento. (Fanpage.it)

Maltempo : il 21 ottobre scuole chiuse a Bologna e Catanzaro - verifiche in corso in altri comuni - . Una forte ondata di maltempo ha colpito Bologna e altre zone dell'Emilia Romagna tra sabato 19 e domenica 20 ottobre. Altri Comuni stanno valutando in queste ore la situazione. Le scuole restano chiuse il 21 ottobre nel capoluogo e a Budrio. L'articolo Maltempo: il 21 ottobre scuole chiuse a Bologna e Catanzaro, verifiche in corso in altri comuni sembra essere il primo su Orizzonte Scuola ... (Orizzontescuola.it)