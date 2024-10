Scontro moto-bici, due feriti gravi trasportati in ospedale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Vinci (Firenze), 21 ottobre 2024 – Grave incidente nella tarda serata di oggi, 21 ottobre, lungo la strada che dalla zona industriale di Mercatale porta a Vinci. Un uomo di origini cinesi in sella ad una bicicletta si è scontrato con una moto ed è finito in un fosso. Ancora da ricostruire la dinamica, ma entrambi sono rimasti feriti in maniera grave. Il ciclista ha riportato un forte trauma cranico, mentre il centauro una serie di fratture agli arti. L’impatto è stato tremendo. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica. I due feriti sono stati trasportati al San Giuseppe di Empoli in codice rosso. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Lanazione.it - Scontro moto-bici, due feriti gravi trasportati in ospedale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Vinci (Firenze), 21 ottobre 2024 – Grave incidente nella tarda serata di oggi, 21 ottobre, lungo la strada che dalla zona industriale di Mercatale porta a Vinci. Un uomo di origini cinesi in sella ad unacletta si è scontrato con unaed è finito in un fosso. Ancora da ricostruire la dinamica, ma entrambi sono rimastiin maniera grave. Il ciclista ha riportato un forte trauma cranico, mentre il centauro una serie di fratture agli arti. L’impatto è stato tremendo. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica. I duesono statial San Giuseppe di Empoli in codice rosso. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

