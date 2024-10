Scambio elettorale politico-mafioso, tre misure nel Napoletano: sindaco e vicesindaco di Poggiomarino e un imprenditore (Di lunedì 21 ottobre 2024) Scambio elettorale politico-mafioso. Questo il reato contestato dalla Dda di Napoli al sindaco e al vice sindaco di Poggiomarino e un imprenditore. I carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata (Napoli) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari. Ai tre indagati s viene contestata l’aggravante dell’avvenuta elezione di due dei partecipi, tra cui il primo cittadino. Maurizio Falanga, 50 anni, era stato eletto nel 2020 da una coalizione di liste civiche (Rialziamo la Testa, Cambiamo Insieme, Fare civico) con Fratelli d’Italia, Forza Italia e Unione di Centro. L'articolo Scambio elettorale politico-mafioso, tre misure nel Napoletano: sindaco e vicesindaco di Poggiomarino e un imprenditore proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Scambio elettorale politico-mafioso, tre misure nel Napoletano: sindaco e vicesindaco di Poggiomarino e un imprenditore Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024). Questo il reato contestato dalla Dda di Napoli ale al vicedie un. I carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata (Napoli) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari. Ai tre indagati s viene contestata l’aggravante dell’avvenuta elezione di due dei partecipi, tra cui il primo cittadino. Maurizio Falanga, 50 anni, era stato eletto nel 2020 da una coalizione di liste civiche (Rialziamo la Testa, Cambiamo Insieme, Fare civico) con Fratelli d’Italia, Forza Italia e Unione di Centro. L'articolo, trenele vicedie unproviene da Il Fatto Quotidiano.

