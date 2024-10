Gaeta.it - Riprogrammata la tappa di “Mare Fuori Il Musical” a Pescara: nuovo appuntamento a febbraio 2025

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Palasport Giovanni Paolo II diaccoglierà un evento molto atteso, “Il”, che inizialmente era programmato per il 16 e 17 novembre 2023. Tuttavia, a causa di modifiche nel calendario, ilè fissato per lunedì 17. I fan dello spettacolo e della serie televisiva possono già informarsi sui rimborsi e sui nuovi biglietti disponibili. Biglietti e rimborsi: le indicazioni per il pubblico I biglietti già acquistati per le date originali del 16 e 17 novembre possono essere rimborsati. Coloro che desiderano procedere con il rimborso dovranno fare riferimento al circuito d’acquisto entro e non oltre il 31 ottobre. Questo è un importante avviso per i possessori dei ticket, che potrebbero aver pianificato di assistere allo spettacolo e ora devono riorganizzarsi.