Riparazione del tetto, via ai lavori della sede dell'Unione: "Cantiere da 40mila euro" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono iniziati i lavori di rifacimento di una parte del manto di copertura della palazzina sede dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, a Copparo. Gli interventi di natura edile consentiranno di far fronte a infiltrazioni che limitano la fruizione degli uffici.

