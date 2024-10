Rinasce il ghiacciaio del Monte Pelmo: un ritorno inaspettato dopo anni di scomparsa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente ritrovamento nei ghiaioni del Monte Pelmo ha sorpreso esperti e locali: il ghiacciaio, considerato ormai estinto, riaffiora dai detriti, rivelando la sua presenza sotto gli strati di materiali che lo hanno coperto nel corso degli anni. Questa scoperta è stata fatta da un’escursionista locale che, esplorando la Val D’Arcia, ha notato le aree riemerse del ghiacciaio ad altitudini comprese tra i 2000 e i 2200 metri. Questo evento non solo offre un interessante spunto per la geologia locale, ma solleva anche interrogativi sul cambiamento climatico e sull’evoluzione dei ghiacciai nelle Dolomiti. La scoperta del ghiacciaio riaffiorato Il ghiacciaio del Monte Pelmo era considerato scomparso da tempo, ma una recente frana avvenuta nel 2023 ha riportato alla luce porzioni di questo antico ghiaccio. Gaeta.it - Rinasce il ghiacciaio del Monte Pelmo: un ritorno inaspettato dopo anni di scomparsa Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente ritrovamento nei ghiaioni delha sorpreso esperti e locali: il, considerato ormai estinto, riaffiora dai detriti, rivelando la sua presenza sotto gli strati di materiali che lo hanno coperto nel corso degli. Questa scoperta è stata fatta da un’escursionista locale che, esplorando la Val D’Arcia, ha notato le aree riemerse delad altitudini comprese tra i 2000 e i 2200 metri. Questo evento non solo offre un interessante spunto per la geologia locale, ma solleva anche interrogativi sul cambiamento climatico e sull’evoluzione dei ghiacciai nelle Dolomiti. La scoperta delriaffiorato Ildelera considerato scomparso da tempo, ma una recente frana avvenuta nel 2023 ha riportato alla luce porzioni di questo antico ghiaccio.

