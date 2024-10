Rapina a Napoli: arrestato un georgiano dopo aver minacciato una guardia giurata (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di ieri, Napoli è stata teatro di un episodio di tensione all’interno di un esercizio commerciale in via Diaz, dove un uomo di 31 anni ha tentato di rubare capi di abbigliamento, minacciando una guardia giurata con un pericoloso punteruolo. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha portato all’arresto del sospetto, già noto alle forze dell’ordine, evidenziando problemi di sicurezza e ordine pubblico nella zona. L’intervento della polizia L’azione della Polizia di Stato è scattata a seguito di una segnalazione ricevuta dalla Sala Operativa, che ha avvisato gli agenti del Commissariato Decumani di un furto in atto. Gli agenti sono immediatamente intervenuti presso l’esercizio commerciale, dove una guardia giurata stava inseguendo l’uomo sospettato di aver asportato alcuni capi di abbigliamento. Gaeta.it - Rapina a Napoli: arrestato un georgiano dopo aver minacciato una guardia giurata Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di ieri,è stata teatro di un episodio di tensione all’interno di un esercizio commerciale in via Diaz, dove un uomo di 31 anni ha tentato di rubare capi di abbigliamento, minacciando unacon un pericoloso punteruolo. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha portato all’arresto del sospetto, già noto alle forze dell’ordine, evidenziando problemi di sicurezza e ordine pubblico nella zona. L’intervento della polizia L’azione della Polizia di Stato è scattata a seguito di una segnalazione ricevuta dalla Sala Operativa, che ha avvisato gli agenti del Commissariato Decumani di un furto in atto. Gli agenti sono immediatamente intervenuti presso l’esercizio commerciale, dove unastava inseguendo l’uomo sospettato diasportato alcuni capi di abbigliamento.

