Sport.quotidiano.net - Promozione Pedaci (tripletta) fa volare il Canaletto

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Travolgente vittoria delnella quinta giornata di; successi anche per Don Bosco, Follo e Beverino nel derby con la Tarros. Stop per il Levanto e Magra Azzurri. Calvarese-Don Bosco 1-2 Reti: 1’ Pignotti (D),16’ Cantoni (D),30’ Ghiggeri (C) Avvio sprint per gli spezzini con il colpo di testa di Pignotti. Al 16’ Cantoni trova il raddoppio. Al 30’ i locali accorciano le distanze con un tocco sotto porta di Ghiggeri. Forza e C.-1-7 Reti: 4’, 29’, 70’(C), 36’ Giannoccari (C), 53’, 62’ Vanni (C), 77’ Maccarone, 87’ Sgadò (FC) Ildilaga grazie alladiche realizza in diagonale, in contropiede e su suggerimento di Paparcone. In gol anche Giannoccari in rovesciata, Vanni, autore di una doppietta, e Maccarone. Sgadò fa l’1-7.