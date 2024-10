Progetti Pnrr a Roma: andamento positivo dei cantieri in vista del Giubileo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I cantieri legati a Caput Mundi, il progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza focalizzato su Roma Capitale, stanno procedendo secondo le tempistiche previste. Questo scenario ottimista emerge dai recenti lavori della commissione capitolina Pnrr, presieduta da Giovanni Caudo, durante l’audizione di Roberto Botta dell’Ufficio Commissariale e Claudio Parisi Presicce, soprintendente capitolino. Con la scadenza che si avvicina, e un Giubileo alle porte, è fondamentale comprendere i dettagli di questi interventi. Caput Mundi: un investimento di 500 milioni di euro Il progetto Caput Mundi rappresenta un investimento significativo di 500 milioni di euro, destinato a finanziare 335 interventi attraverso dieci soggetti attuatori. Gaeta.it - Progetti Pnrr a Roma: andamento positivo dei cantieri in vista del Giubileo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilegati a Caput Mundi, il progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza focalizzato suCapitale, stanno procedendo secondo le tempistiche previste. Questo scenario ottimista emerge dai recenti lavori della commissione capitolina, presieduta da Giovanni Caudo, durante l’audizione di Roberto Botta dell’Ufficio Commissariale e Claudio Parisi Presicce, soprintendente capitolino. Con la scadenza che si avvicina, e unalle porte, è fondamentale comprendere i dettagli di questi interventi. Caput Mundi: un investimento di 500 milioni di euro Il progetto Caput Mundi rappresenta un investimento significativo di 500 milioni di euro, destinato a finanziare 335 interventi attraverso dieci soggetti attuatori.

