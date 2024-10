Spazionapoli.it - Politano raggiunge un importante record: “Stimolo per continuare a lottare su ogni pallone!”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Contro l’Empoli un traguardo: Matteoha raggiunto le 300 presenze in Serie, ha diffuso un messaggio sui social per celebrarlo. Matteoresta uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione del Napoli. L’attaccante azzurro è stato senza dubbio uno dei migliori in questa prima fase, al netto della concorrenza che spinge da dietro con un David Neres che sta provando in tutti i modi a mettere in difficoltà Antonio Conte., però, sta dimostrando di avere delle peculiarità che al momento fanno al caso del Napoli: lavoro in fase difensiva, attenzione quando ilè in possesso degli avversari, ed anche ottima predisposizione a far ripartire la squadra. Doti che ovviamente tengonoin campo e che lo rendono sempre piùper le dinamiche tattiche di Conte.