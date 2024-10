Sport.quotidiano.net - Podismo: i risultati degli atleti del Parco Apuane. Francesco Guerra secondo assoluto al ’Città di Biella’

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Due podi (unoe uno di categoria) per ilAlpinelle gare in Italia e all’estero. Alla 32ª edizione del ’Circuito Città di, gara lungo un circuito cittadino di 1600 metri da ripetere 3 volte,postoper(nella foto) che chiude con il tempo di 8’04“ a 2 secondi dal vincitore Pietro Arese; e ottima prova per Nicolò Bedini (ottavo). Alla 35ª edizione della ’Munich Marathon’, in Germania, buona prova perLuparini con il tempo di 2h54’34’’. Alla quarta edizione della ’Naples Marathon’ di Napoli, buona prova per Andrea Mori. Alla 21ª ’Cardiff Half Marathon’, in Galles, bene Roberto Tognari.