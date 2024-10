Pallamano. Ariosto, terza vittoria di fila. Anche Mezzocorona finisce ko (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ariosto securfox 24 Mezzocorona 20 Ariosto: Djiogap 2, Ferrara 5, Magri, Janni, Malaguti, Gorbatsjova 1, Gandulfo 8, Artigas Pizzo, Marrochi 4, Badiali, Guarelli, Baglioni, Ottani, Fabbricatore , Soglietti 4, Tasinato. All. Vitale Alvarez Mezzocorona: Chandarli 6, Terrana 2, Betta 1, Campestrini 3, Maurer, Raifer 2, Ratsika, Mazzucchi 1, Bassanese, Italiano 1, Nunes Santos 4, Pilati. All. Fadanelli Prosegue la serie positiva della Securfox Ariosto, che grazie ad un secondo tempo da incorniciare, prima rimonta poi mette la freccia, sorpassa e taglia trionfalmente per prima il traguardo. Partita dai due volti, con un primo tempo tutto da dimenticare per le ferraresi, vulnerabili in difesa e lente e macchinose in attacco. Mezzocorona ne approfitta, con un buon primo tempo prende progressivamente il largo, sfruttando le incertezze delle padroni di casa. Sport.quotidiano.net - Pallamano. Ariosto, terza vittoria di fila. Anche Mezzocorona finisce ko Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024)securfox 2420: Djiogap 2, Ferrara 5, Magri, Janni, Malaguti, Gorbatsjova 1, Gandulfo 8, Artigas Pizzo, Marrochi 4, Badiali, Guarelli, Baglioni, Ottani, Fabbricatore , Soglietti 4, Tasinato. All. Vitale Alvarez: Chandarli 6, Terrana 2, Betta 1, Campestrini 3, Maurer, Raifer 2, Ratsika, Mazzucchi 1, Bassanese, Italiano 1, Nunes Santos 4, Pilati. All. Fadanelli Prosegue la serie positiva della Securfox, che grazie ad un secondo tempo da incorniciare, prima rimonta poi mette la freccia, sorpassa e taglia trionfalmente per prima il traguardo. Partita dai due volti, con un primo tempo tutto da dimenticare per le ferraresi, vulnerabili in difesa e lente e macchinose in attacco.ne approfitta, con un buon primo tempo prende progressivamente il largo, sfruttando le incertezze delle padroni di casa.

