Natalità, calo prosegue anche nel 2024 (Di lunedì 21 ottobre 2024) 12.00 Nel 2023 le nascite della popolazione residente sono 379.890, -13.000 rispetto al 2022 (-3,4%). E il calo continua anche a gennaio-Luglio 2024, con 4.600 nascite in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E' quanto si legge nel Rapporto Istat su Natalità e fertilità della popolazione residente In calo il numero medio di figli per donna, che si attesta a 1,20, in contrazione sul 2022 (1,24). E la stima provvisoria elaborata sui primi 7 mesi dell'anno in corso evidenzia una fecondità pari a 1,21.

Istat - in calo anche i nati da genitori stranieri - Al Centro spicca la Toscana (18,1%), mentre nel Mezzogiorno la percentuale è decisamente più contenuta, con un minimo in Sardegna del 3,9% e un massimo in Abruzzo del 10%. E’ quanto emerge dai dati Istat resi noti oggi. Dal 2012, ultimo anno in cui si è osservato un aumento sull’anno precedente, il calo è stato di 27mila unità. (Anteprima24.it)

