Napoli - cane randagio muore e in 4 picchiano veterinari : arrestati - È successo nel Dipartimento di medicina veterinaria dell’ospedale veterinario universitario Federico II. Questa mattina i carabinieri del Nucleo e Radiomobile di Napoli hanno arrestato 4 persone per concorso in aggressione a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio. (Adnkronos) – Un cane randagio muore, in 4 aggrediscono i 2 veterinari: arrestati. (Periodicodaily.com)

Quattro arrestati per aggressione a personale veterinario dopo la morte di un cane randagio a Napoli - L’episodio di Napoli solleva un dibattito importante sull’importanza della protezione dei professionisti della salute, non solo nel campo della medicina veterinaria ma in tutte le specializzazioni sanitarie. Implicazioni legali e sociali L’incidente ha sollevato questioni importanti riguardo il trattamento degli animali e la sicurezza del personale sanitario in strutture dedicate al loro ... (Gaeta.it)

Cane morto a Napoli - assalto a Veterinaria in diretta social : 5 feriti - "C'è una violenza dilagante che deve essere necessariamente arrestata", dice Antimo Morlando, segretario sanità pubblica della Fp Cgil Campania, il quale sottolinea che, "oltre all'inasprimento delle pene e delle sanzioni per gli aggressori, si deve avviare una campagna quotidiana di umanizzazione". (Quotidiano.net)