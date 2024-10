Mustafa Ali in favore del movimento Free Palestine (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nello show della APC Catch, International Control, Mustafa Ali ha fatto ritorno in territorio francese dopo il recente tour di successo vissuto in Australia. In un momento sul ring (si presume post match) l’ex campione X-Division è stato ripreso dalle telecamere rilasciando una sola semplice frase “Free Palestine”. Free Palestine Paris France@APCcatch pic.twitter.com/snyLob9lqS— Mustafa Ali (@MustafaAliX) October 20, 2024 Ancora una volta un pensiero importante da parte di un atleta straordinario come Mustafa Ali. Zonawrestling.net - Mustafa Ali in favore del movimento Free Palestine Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nello show della APC Catch, International Control,Ali ha fatto ritorno in territorio francese dopo il recente tour di successo vissuto in Australia. In un momento sul ring (si presume post match) l’ex campione X-Division è stato ripreso dalle telecamere rilasciando una sola semplice frase “”.Paris France@APCcatch pic.twitter.com/snyLob9lqS—Ali (@AliX) October 20, 2024 Ancora una volta un pensiero importante da parte di un atleta straordinario comeAli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mustafa Ali in favore del movimento Free Palestine - Nello show della APC Catch, International Control, Mustafa Ali ha fatto ritorno in territorio francese dopo il recente tour di successo vissuto in Australia. In un momento sul ring (si presume post ma ... (zonawrestling.net)

Adanaspor Kulübü Baskani Mustafa Furkan Akgül takimin durumunu degerlendirdi: - Adanaspor Baskani Mustafa Furkan Akgül, devre arasinda yapacaklari dogru transferlerle takimi ileri tasimayi hedeflediklerini söyledi. (sporx.com)

Besiktas'ta sol kanat ve golcü harekati! - Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst sol kanat için gol ve asist katkisi yüksek bir oyuncu istiyor. Santrfor pozisyonuna ise Immobile gibi kisa sürede takima uyum saglayacak deneyimli bir golcü dü ... (milliyet.com.tr)