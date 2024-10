Muore a soli 35 anni la leggenda dello sport, è ancora mistero sulle cause (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un’altra tragica perdita scuote il mondo dello sport. Jonathan Parkes, celebre fantino neozelandese di soli 35 anni, è stato trovato morto in circostanze ancora avvolte nel mistero. La notizia, annunciata ufficialmente solo nella giornata di ieri, ha lasciato sconvolti i suoi fan e l’intero settore dell’ippica. Nonostante la sua ultima apparizione pubblica risalga allo scorso 7 settembre, nulla faceva presagire una tragedia di questa portata. L’annuncio della morte: il mondo delle corse in lutto Il comunicato con cui è stata resa nota la scomparsa del campione inizia con parole cariche di dolore: “In questo momento di dolore i nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e agli amici”. Tuttavia, le cause della morte non sono state divulgate, lasciando spazio a speculazioni e preoccupazioni tra coloro che lo conoscevano. Urbanpost.it - Muore a soli 35 anni la leggenda dello sport, è ancora mistero sulle cause Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un’altra tragica perdita scuote il mondo. Jonathan Parkes, celebre fantino neozelandese di35, è stato trovato morto in circostanzeavvolte nel. La notizia, annunciata ufficialmente solo nella giornata di ieri, ha lasciato sconvolti i suoi fan e l’intero settore dell’ippica. Nonostante la sua ultima apparizione pubblica risalga allo scorso 7 settembre, nulla faceva presagire una tragedia di questa portata. L’annuncio della morte: il mondo delle corse in lutto Il comunicato con cui è stata resa nota la scomparsa del campione inizia con parole cariche di dolore: “In questo momento di dolore i nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e agli amici”. Tuttavia, ledella morte non sono state divulgate, lasciando spazio a speculazioni e preoccupazioni tra coloro che lo conoscevano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piero Marrazzo in tv a 15 anni dallo scandalo : “Io cliente di trans per piacere e solitudine” - Travolto 15 anni fa da uno scandalo che ha distrutto sia la sua vita pubblica che quella privata, Piero Marrazzo […] Continua a leggere Piero Marrazzo in tv a 15 anni dallo scandalo: “Io cliente di trans per piacere e solitudine” su Perizona.it . (Perizona.it)

“Trovato morto”. Dramma nello sport - il campione si è spento a soli 35 anni : era già una leggenda - Un disagio nascosto poi esploso in maniera tragica. Dalle parole di Steve Donovan, proprietario di cavalli, viene da pensare che alla base del decesso ci fossa un male oscuro. Parla con qualcuno. Conosciuto ed amato, la sua scomparsa ha destato profonda commozione in tutto il mondo dello sport. (Caffeinamagazine.it)

Pilota Qantas muore «improvvisamente» a soli 30 anni. La famiglia : «È surreale» - Un giovane pilota della compagnia aerea Qantas è morto «improvvisamente e inaspettatamente» domenica 13 ottobre, lasciando la sua famiglia sconvolta. Un avvenimento che... (Ilmessaggero.it)