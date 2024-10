Moldavia, sulla corsa all’Ue il Paese si spacca: la scommessa persa della presidente Sandu (Di lunedì 21 ottobre 2024) Maia Sandu si presentava ai nastri di partenza della domenica elettorale moldava con una doppia speranza: conquistare al primo turno un secondo mandato da presidente della Moldavia e vedere una vittoria dirompente del “Sì” al referendum che avrebbe dovuto incidere nella Costituzione della Repubblica ex sovietica. Ebbene, in entrambi i fronti la leader liberale di Moldavia, sulla corsa all’Ue il Paese si spacca: la scommessa persa della presidente Sandu InsideOver. It.insideover.com - Moldavia, sulla corsa all’Ue il Paese si spacca: la scommessa persa della presidente Sandu Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Maiasi presentava ai nastri di partenzadomenica elettorale moldava con una doppia speranza: conquistare al primo turno un secondo mandato dae vedere una vittoria dirompente del “Sì” al referendum che avrebbe dovuto incidere nella CostituzioneRepubblica ex sovietica. Ebbene, in entrambi i fronti la leader liberale diilsi: laInsideOver.

Moldavia - referendum per l’ingresso nell’Ue : il sì passa in testa. La presidente europeista Sandu denuncia «frodi» - Doppio appuntamento elettorale (cruciale) per la Moldavia. La polizia ha denunciato nel fine settimana alcune gravi violazione del processo elettorale, segnalando circa 34 episodi come schede fotografate, danneggiate, voti comprati, manifestazioni non autorizzate, o il trasporto organizzato degli elettori russi, e persino casi di teppismo. (Open.online)

Moldavia - scossa di terremoto in diretta tv : l’incredibile autocontrollo della presidente Maia Sandu – Il video - Un sisma di 5. Questa la pacata reazione della presidente della Moldavia Maia Sandu, durante un’intervista in diretta tv, quando la terra sotto ai suoi piedi ha iniziato a tremare. «Sembra proprio di sì», ha aggiunto la presidente, concordando con la giornalista di aver avuto, per la sua intervista, un finale decisamente insolito. (Open.online)

Maia Sandu impassibile davanti al terremoto di magnitudo 5.5 in Moldavia in diretta tv - la presidente mantiene l’autocontrollo - VIDEO - Maia Sandu, la presidente della Moldavia, è rimasta impassibile davanti alla scossa di terremoto di magnitudo 5. 5 che si è verificata in Romania ma che è stata avvertita anche in Moldavia. In particolare, Sandu era in diretta tv sul canale della rete nazionale Moldova 1 per un’intervista, durante la . (Ilgiornaleditalia.it)