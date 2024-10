Milano, stupro dopo la discoteca: identificato maliano (Di lunedì 21 ottobre 2024) La ragazza riportato traumi diffusi su tutto il corpo, compatibili con gli abusi denunciati. Poi fornito alla polizia informazioni molto precise sull'aggressore Imolaoggi.it - Milano, stupro dopo la discoteca: identificato maliano Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La ragazza riportato traumi diffusi su tutto il corpo, compatibili con gli abusi denunciati. Poi fornito alla polizia informazioni molto precise sull'aggressore

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milano : stupro di gruppo - gup ‘no goliardia - influenzati tra loro per obiettivo ambito’ - Nelle motivazioni, il giudice sottolinea, inoltre, come “nessuno dei presenti ha espresso la volontà di dissociarsi dall?intento. Nel provvedimento si sottolinea come “la persona offesa fosse palesemente ubriaca e gli imputati ne fossero perfettamente a conoscenza” come dimostrano anche “alcuni frammenti dei video, dai quali i ragazzi ironizzano sulla serata trascorsa e sulla sua condizione”. (Calcioweb.eu)

Milano : stupro di gruppo - gup 'no goliardia - influenzati tra loro per obiettivo ambito' - Anzi, la dinamica di gruppo spiega gran parte della tristissima vicenda che ci occupa: molti studi hanno analizzato le interazioni tra i membri dei gruppi di adolescenti e di giovani adulti e la pressione psicologica che il gruppo esercita nei confronti delle scelte e del comportamento del singolo, dando particolare rilievo al fenomeno del conformismo". (Liberoquotidiano.it)

Tentato stupro su una 20enne in zona Stazione Centrale a Milano : denunciato un uomo - Insieme avrebbero poi assunto cocaina e, una volta dentro un garage della zona, lui avrebbe tentato di violentarla. A quel punto la giovane si sarebbe ribellata, scappando in strada ma venendo inseguita dal trentenne, che in via Vittor Pisani all’angolo con via Zenon l’avrebbe bloccata trattenendola dai polsi. (Ilgiorno.it)