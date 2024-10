Mike, tutto sulla serie tv Rai: cast e puntate. La storia inedita di Bongiorno (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Nei primi minuti di “Mike”, la miniserie evento diretta da Giuseppe Bonito e dedicata alla vita di Mike Bongiorno a cento anni dalla sua nascita, vediamo il conduttore – interpretato da Claudio Gioè – di spalle. Possiamo sentire solo la sua voce. Ed è impressionate il lavoro che l'attore ha fatto per riprodurre quel tipico timbro che quasi ogni sera entrava nelle case degli italiani intonando “Allegria!”. “Abbiamo strizzato l'occhio ad un pubblico che naturalmente vedendo una fiction che si chiama 'Mike' immaginavamo volesse vedere Mike. Chiaramente tutti quanti avremmo desiderato che fosse lui a raccontare la sua vita. E questo è un compromesso che abbiamo proposto”, racconta Gioè parlando delle conversazioni avute con il regista circa il lavoro sul corpo e la voce per dare vita a un personaggio che si avvicinasse quanto più possibile alla persona. Quotidiano.net - Mike, tutto sulla serie tv Rai: cast e puntate. La storia inedita di Bongiorno Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Nei primi minuti di “”, la minievento diretta da Giuseppe Bonito e dedicata alla vita dia cento anni dalla sua nascita, vediamo il conduttore – interpretato da Claudio Gioè – di spalle. Possiamo sentire solo la sua voce. Ed è impressionate il lavoro che l'attore ha fatto per riprodurre quel tipico timbro che quasi ogni sera entrava nelle case degli italiani intonando “Allegria!”. “Abbiamo strizzato l'occhio ad un pubblico che naturalmente vedendo una fiction che si chiama '' immaginavamo volesse vedere. Chiaramente tutti quanti avremmo desiderato che fosse lui a raccontare la sua vita. E questo è un compromesso che abbiamo proposto”, racconta Gioè parlando delle conversazioni avute con il regista circa il lavoro sul corpo e la voce per dare vita a un personaggio che si avvicinasse quanto più possibile alla persona.

Mike - miniserie su Mike Bongiorno su Rai1 : trama - cast - dov’è stato girato e quante puntate sono - ]. Otto anni più tardi, nel 1954, decide di tornare in Italia e, casualmente, debutta proprio il primo giorno di trasmissioni televisive. Trama seconda puntata Mike Nel 1945, Mike Bongiorno fa ritorno a New York e intraprende la sua carriera nel mondo della radio. Il soggetto della serie è tratto dal libro biografico “La versione di Mike”, scritto dallo stesso Bongiorno in collaborazione con il ... (Ascoltitv.it)