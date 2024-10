Mike, miniserie su Mike Bongiorno su Rai1: trama, cast, dov’è stato girato e quante puntate sono (Di lunedì 21 ottobre 2024) Parte stasera, lunedì 21 ottobre 2024, la serie tv Mike, in prima serata su Rai1 in prima serata. Ma da quante puntate è composta Mike? La miniserie è composta da due soli episodi da due ore l’uno, in onda lunedì 21 e martedì 22 ottobre. Ecco il trailer e tutte le info utili sul programma. Mike, la trama Mike è una miniserie televisiva italiana del 2024, diretta da Giuseppe Bonito, che ripercorre la vita del celebre conduttore televisivo Mike Bongiorno, magistralmente interpretato da Claudio Gioè. Il soggetto della serie è tratto dal libro biografico “La versione di Mike”, scritto dallo stesso Bongiorno in collaborazione con il figlio Nicolò nel 2007. trama prima puntata Mike Siamo nel 1971. Mike Bongiorno, il re indiscusso dei quiz, grazie al successo stratosferico di “Rischiatutto”, è al culmine della sua carriera. Ascoltitv.it - Mike, miniserie su Mike Bongiorno su Rai1: trama, cast, dov’è stato girato e quante puntate sono Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Parte stasera, lunedì 21 ottobre 2024, la serie tv, in prima serata suin prima serata. Ma daè composta? Laè composta da due soli episodi da due ore l’uno, in onda lunedì 21 e martedì 22 ottobre. Ecco il trailer e tutte le info utili sul programma., laè unatelevisiva italiana del 2024, diretta da Giuseppe Bonito, che ripercorre la vita del celebre conduttore televisivo, magistralmente interpretato da Claudio Gioè. Il soggetto della serie è tratto dal libro biografico “La versione di”, scritto dallo stessoin collaborazione con il figlio Nicolò nel 2007.prima puntataSiamo nel 1971., il re indiscusso dei quiz, grazie al successo stratosferico di “Rischiatutto”, è al culmine della sua carriera.

Diretta da Giuseppe Bonito ("L'arminauta"; "Figli") e scritta da Salvatore De Mola (MÀKARI; IMMA TATARANNI-SOSTITUTO PROCURATORE), [. di Stefano Di Maria Andrà in onda questa sera 21 ottobre e domani, su Raiuno, la miniserie in due puntate MIKE, che racconta il volto più intimo e segreto del più celebre presentatore italiano: il grande Mike Bongiorno.

La sceneggiatura è scritta da Salvatore De Mola. L'attore Claudio Gioè interpreterà il leggendario presentatore, affiancato da un cast di talento che include Paolo Pierobon, Elia Nuzzolo, Massimo De Lorenzo, Tomas Arana, Clotilde Sabatino, Sandra Ceccarelli e Augusto Fornari. La serie TV in due puntate "Mike" debutterà su Rai 1 la sera del 21 e 22 ottobre, dopo la sua presentazione al Festival di ...

