Migranti il Cdm approva il decreto legge sui Paesi sicuri Nordio | Sentenza Ue non è stata ben compresa dai giudici

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un decreto legge riguardante i Migranti. Questo provvedimento prevede che l'elenco dei Paesi considerati sicuri per i rimpatri diventi norma primaria, superando la pianificazione secondaria attuale, che è stabilita da un decreto congiunto del ministro degli Esteri e dei ministeri dell'Interno e della Giustizia, e che veniva aggiornato annualmente.Leggi anche: La ministra Roccella: «Medici devono denunciare maternità surrogata». La replica: «No, il nostro dovere è curare» La riunione si è tenuta nel pomeriggio a Palazzo Chigi e il decreto su cui il governo sta lavorando da qualche giorno nasce in risposta a una Sentenza del Tribunale di Roma che ha messo in discussione il "modello Albania", creando incertezze nelle politiche di accoglienza promosse da Giorgia Meloni.

Decreto migranti approvato dal Cdm - 19 i Paesi “sicuri” per rimpatrio - dal Bangladesh all'Egitto - dall'Algeria alla Gambia al Ghana - Secondo il dl, l'Egitto e il Bangladesh, i paesi non ritenuti sicuri dai giudici che hanno negato il trattenimento dei migranti in Albania, risulterebbero ora “sicuri”. Dall'elenco dei 22 Paesi considerati “sicuri” dal decreto del ministro degli Esteri sono stati esclusi Camerun, Colombia e Nigeria . (Ilgiornaleditalia.it)

Migranti - la reazione di Meloni : Cdm in 40 minuti per il decreto sui "paesi sicuri". Giallo sulla manovra - Oplà. E il decreto interministeriale diventa un decreto legge sui paesi terzi considerati sicuri (che passano da 22 a 19). La reazione del governo, e di Giorgia Meloni, allo stop d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

