Maria Rosaria Boccia indagata per truffa dalla Procura di Pisa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Maria Rosaria Boccia è indagata per truffa dalla Procura di Pisa . La conferma, dopo anticipazioni giornalistiche di giorni fa, arriva dalla Procuratrice Teresa Angela Camelio con una nota. Precisando che i fatti riguardano "la presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021". Il procedimento, prosegue la Procuratrice, «si trova nella fase delle indagini

Maria Rosaria Boccia è indagata per truffa dalla Procura di Pisa - . Al centro dell’inchiesta c’è la “presunta partecipazione” della donna “a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021”. Il procedimento, precisa la procuratrice, “si trova nella fase delle indagini preliminari”, pertanto Boccia “beneficia della presunzione di non colpevolezza sino alla pronuncia definitiva della sentenza”. (Tpi.it)

