Maria Primerano trovata morta a Porto San Giorgio: lividi su collo, petto e braccia. Oggi l’autopsia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Continua il lavoro degli inquirenti per fare piena luce sul decesso di Maria Primerano, la 32enne trovata morta in un appartamento di piazza XXV aprile a Porto San Giorgio, nel Fermano. Oggi verranno eseguiti autopsia ed esami tossicologici sul cadavere della giovane donna per far luce sul decesso e spiegare la presenza dei diversi lividi trovati sul corpo. Fanpage.it - Maria Primerano trovata morta a Porto San Giorgio: lividi su collo, petto e braccia. Oggi l’autopsia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Continua il lavoro degli inquirenti per fare piena luce sul decesso di, la 32ennein un appartamento di piazza XXV aprile aSan, nel Fermano.verranno eseguiti autopsia ed esami tossicologici sul cadavere della giovane donna per far luce sul decesso e spiegare la presenza dei diversitrovati sul corpo.

