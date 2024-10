Maltempo in Calabria: auto inghiottita da una voragine sulla statale, crollano un ponte e una casa disabitata (Di lunedì 21 ottobre 2024) Calabria nella morsa del Maltempo. Nonostante l'allerta meteo sia passata da arancione a gialla, è oggi il giorno in cui si registrano i principali danni e criticità. Decine gli interventi d vigili del fuoco, soccorritori, volontari di protezione civile portati a compimento finora e altrettanti Europa.today.it - Maltempo in Calabria: auto inghiottita da una voragine sulla statale, crollano un ponte e una casa disabitata Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)nella morsa del. Nonostante l'allerta meteo sia passata da arancione a gialla, è oggi il giorno in cui si registrano i principali danni e criticità. Decine gli interventi d vigili del fuoco, soccorritori, volontari di protezione civile portati a compimento finora e altrettanti

Maltempo in Calabria : un anziano salvato dai vigili del fuoco mentre era intrappolato in un furgoncino - Riflessioni sulle emergenze legate al maltempo L’episodio di Lamezia Terme si inserisce in un contesto più ampio di eventi climatici estremi che negli ultimi anni hanno colpito diverse regioni italiane. La comunità calabrese ha dimostrato oggi che, unita e attenta, è possibile affrontare anche le sfide più complesse. (Gaeta.it)

Maltempo in Calabria - le immagini dei lavori per la messa in sicurezza - CATANZARO (ITALPRESS) – “La Calabria in queste ore è particolarmente colpita dagli effetti delle condizioni meteorologiche avverse. sat/gsl (Fonte video: Pagina Facebook Roberto Occhiuto) Unlimited News - Notizie dal mondo . Sono centinaia gli operatori in campo per monitorare l’evolversi della situazione insieme al direttore della Protezione Civile regionale, ai sindaci, ai tecnici e ... (Unlimitednews.it)

Maltempo in Calabria : i vigili del fuoco intervengono per danni e situazioni critiche - Qui, i vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente per valutare i danni e garantire la sicurezza pubblica. Ultimo aggiornamento il 21 Ottobre 2024 da Sara Gatti Facebook WhatsApp Twitter . Rischi e precauzioni da adottare In un contesto climatico sempre più imprevedibile, i cittadini calabresi sono invitati a prestare massima attenzione alle previsioni meteorologiche e a rispettare le ... (Gaeta.it)