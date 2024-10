Liberoquotidiano.it - "Lo fa continuamente". Philp e le sue smorfie alla telecamera: bufera sui social | Video

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "Grazie per l'offerta, però abbiamo appena iniziato. Quindi andiamo avanti". Torna Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Nella puntata di oggi, lunedì 21 ottobre, il concorrente è Gert da Bolzano. Il signore si è fatto accompagnare dal figlio Philip e i due hanno giocato con il pacco 10. Ma più che delle loro giocate, suisi è parlato tanto del ragazzo. Soprattutto, hanno fatto discutere alcuni suoi atteggiamenti giudicati troppo "provocanti" da alcuni utenti su X. Una bocca "a papera". È questa la smorfia o espressione facciale che Philip ha ripetuto più volte nel corso della puntata. "Il figlio di Ghert ammicca- ha commentato un utente su X - perché stasera tocca a me e mi devo far notare". Dello stesso avviso anche Alex: "A me il concorrente ricorda il dott.