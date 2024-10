“Le vite delle donne contano”: Francesca Totolo presenta il nuovo libro ad Arezzo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 – Una serata per dar voce alle vite di donne spezzate e per riflettere sulle conseguenze dell’immigrazione incontrollata. Venerdì 25 ottobre, alle 21.00, la sala Giostra del Saracino del Palazzo Comunale di Arezzo ospiterà la presentazione del nuovo libro della giornalista e scrittrice Francesca Totolo dal titolo “Le vite delle donne contano” dove il racconto di violenze e femminicidi diventerà un’occasione per denunciare e lanciare un grido d’allarme sull’inadeguatezza delle politiche di accoglienza. La serata, a ingresso libero, è organizzata dall’associazione Difesa dei Valori in collaborazione con Lacerba all’interno di un ciclo di eventi promossi come occasioni di approfondimento e confronto sulle più delicate e attuali tematiche socio-culturali. Lanazione.it - “Le vite delle donne contano”: Francesca Totolo presenta il nuovo libro ad Arezzo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – Una serata per dar voce alledispezzate e per riflettere sulle conseguenze dell’immigrazione incontrollata. Venerdì 25 ottobre, alle 21.00, la sala Giostra del Saracino del Palazzo Comunale diospiterà lazione deldella giornalista e scrittricedal titolo “Le” dove il racconto di violenze e femminicidi diventerà un’occasione per denunciare e lanciare un grido d’allarme sull’inadeguatezzapolitiche di accoglienza. La serata, a ingresso libero, è organizzata dall’associazione Difesa dei Valori in collaborazione con Lacerba all’interno di un ciclo di eventi promossi come occasioni di approfondimento e confronto sulle più delicate e attuali tematiche socio-culturali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Viterbo - narcotizzò e stuprò 3 donne : netturbino condannato a 9 anni e 10 mesi - Violenze avvenute a cavallo del 2022-2023 Le violenze sarebbero state commesse nel periodo compreso tra gli ultimi tre mesi del 2022 e gennaio del 2023, quando gli investigatori della squadra mobile della questura di Viterbo con quelli del commissariato Flaminio, hanno notificato a Manuali, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalle procure di Tivoli e Viterbo. (Lapresse.it)

Con un ritmo da action movie - Lojkine ci mostra tutto quello che non sappiamo delle vite di uomini e donne che non vogliamo vedere - I problemi si sommano: trovare i soldi per pagare i documenti necessari, tenere a bada la persona che gli ha “affittato” l’account per lavorare come rider, riuscire a prendere in tempo la navetta per l’ostello e non passare la notte all’addiaccio. . LA STORIA DI SOULEYMANEGenere: drammatico ???Regia: Boris Lojkine. (Iodonna.it)

Due vite parallele - la recensione : donne sull’orlo di una crisi di nervi - Quando la popolare scrittrice María Carolina Geel uccide il suo amante, il caso affascina Mercedes, la timida segretaria del giudice incaricato di difendere l’imputato. Mercedes è una donna timida e schiva, di classe media, che ha un marito e due figli con i quali è costretta a fare la casalinga ogni giorno prima e dopo il lavoro, al punto di non mangiare per permettere agli altri di nutrirsi. (Cinemaserietv.it)