Lavori di manutenzione straordinaria a Roccaraso: via libera ai lavori sulla strada regionale 437 (Di lunedì 21 ottobre 2024) A Roccaraso, i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale dissestato sulla strada regionale 437 "dell'Aremogna" sono finalmente partiti. Con un investimento complessivo di 300mila euro, l'opera mira a ripristinare la sicurezza delle condizioni di viabilità nella zona, un tema cruciale per la comunità locale. Gli interventi saranno gestiti dalla ditta Pistilli Costruzioni, con sede a San Paolo Matese, nel comune di Campobasso. I dettagli del progetto di manutenzione Il progetto di manutenzione straordinaria sulla strada regionale 437 "dell'Aremogna" prevede un intervento mirato al rifacimento del manto stradale in tratti alternati.

