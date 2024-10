Gaeta.it - L’Aquila: week-end di sfide per il tennistavolo, risultati contrastanti per lo Sporting Club TOF

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel fine settimana appena trascorso, ilaquilano ha vissuto momenti di tensione e soddisfazione con la seconda giornata di andata dei campionati a squadre maschili. Il centro sportivo della città ha visto impegnate le due squadre delloTOF, partecipanti al massimo campionato regionale, inche hanno messo in evidenza tanto il talento dei giocatori quanto leda affrontare. La squadra A: vittoria schiacciante contro Teramo Sabato 19 ottobre, la Squadra A delloTOF ha disputato un incontro decisivo nel massimo campionato di Serie C2. La gara si è svolta presso il campo di gara di, dove gli atleti si sono confrontati con l’ASD Energia New di Teramo. La prestazione della formazione aquilana è stata eccezionale, con un netto 5-0 a favore che ha messo in luce la superiorità della squadra.