Ilrestodelcarlino.it - L'alleanza di noi ospiti del mondo

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Siamodi questoe dobbiamo avere cura del creato. Qualcosa del genere ha detto, domenica, l'arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, di fronte alla nuova, ennesima, tragedia ambientale. L'alluvione. La natura che corre, velocissima, più forte dell'uomo. Uomo inteso come io che scrivo e tu che leggi, sì, ma anche come istituzioni, enti, agglomerati di persone che dovrebbero tutelarci, ma non ci riescono. Un po' perché sbagliano (e l'essere umano sbaglia), un po' perché, passateci il fatalismo, è anche impossibile governare la natura. Che il clima stia cambiando, sia cambiato, è ormai un'evidenza scientifica. Visto che in Emilia-Romagna siamo a poche settimane dal voto per le Regionali, ricordiamo ai candidati che questa è diventata l'emergenza delle emergenze.