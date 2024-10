La ragazza sopravvissuta al massacro del 7 ottobre che si toglie la vita il giorno del suo compleanno (Di lunedì 21 ottobre 2024) Era riuscita a sopravvivere all'attentato compiuto da Hamas il 7 ottobre, ma non è riuscita a superare l'orrore e i traumi del massacro avvenuto durante il festival musicale Nova. Shirel Golan si è tolta la vita nel giorno del suo 22esimo compleanno.Shirel Golan suicida il giorno del suo Europa.today.it - La ragazza sopravvissuta al massacro del 7 ottobre che si toglie la vita il giorno del suo compleanno Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Era riuscita a sopravvivere all'attentato compiuto da Hamas il 7, ma non è riuscita a superare l'orrore e i traumi delavvenuto durante il festival musicale Nova. Shirel Golan si è tolta laneldel suo 22esimo.Shirel Golan suicida ildel suo

