La Mercedes Classe G a forma di piumino Moncler (Di lunedì 21 ottobre 2024) 20 esemplari in edizione limitata che saranno lanciati il prossimo aprile, insieme a una capsule collection di moda Wired.it - La Mercedes Classe G a forma di piumino Moncler Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 20 esemplari in edizione limitata che saranno lanciati il prossimo aprile, insieme a una capsule collection di moda

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

We Got G - la prima community ufficiale di Mercedes Classe G festeggia tra i marmi di Carrara – FOTO - L’agenda degli appuntamenti già si prospetta ricca, con un primo evento fissato per il 20-22 ottobre, in cui i soci del club visiteranno una celebre fabbrica di orologi in Svizzera, dove verranno presentati due modelli ispirati proprio alla Classe G. Un’ondata di fascino e storia dell’auto ha invaso pacificamente le cave di marmo di Carrara lo scorso sabato, quando oltre 100 proprietari di ... (Ilfattoquotidiano.it)

Nuova Mercedes Classe B 2026 : la vedremo ancora? - Si tratta di una delle poche superstiti di tale segmento d’auto, andato a scemare negli ultimi anni in favore di più pratici (e modaioli) suv. Solo elettrica o anche termica? Il dibattito è apertissimo ed influenzerà le scelte dei costruttori d’auto futuri. la nascita di due pianali differenti per lo stesso modello, comporterebbe altresì, crescite importanti sul prezzo di vendita. (Ilgiornaledigitale.it)

Artena. Incidente sulla Via Latina. Mercedes Classe A si ribalta sull’asfalto. Illeso il conducente. Sono intervenuti i Carabinieri - Illeso il conducente. . Cronache Cittadine ARTENA – Intorno alle 13 di oggi, 3 Settembre, sulla Via Latina, un’auto si è ribaltata finendo la corsa sulla L'articolo Artena. Incidente sulla Via Latina. Mercedes Classe A si ribalta sull’asfalto. Sono intervenuti i Carabinieri sembra essere il primo su Cronache Cittadine. (Cronachecittadine.it)