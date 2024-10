La Festa del Duomo si apre con la Trasmigratio (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’arcivescovo Mario Delpini “bussa” al Duomo di Milano, seguito dal Capitolo dei canonici e da una rappresentanza di fedeli, poi entrano cantando “Varcate le sue porte”: è l’immagine suggestiva che ieri ha riportato in vita il rito della Trasmigratio (una processione tra le antiche basiliche di Santa Tecla e Santa Maria Maggiore, estinta negli anni ’70 e ripresa l’anno scorso) in occasione della Festa della Dedicazione della cattedrale. La “Festa del Duomo” dei milanesi cade la terza domenica d’ottobre per una serie di ragioni storiche (ultima la consarazione dell’altare da parte del cardinale Carlo Maria Martini, 38 anni fa). Alla celebrazione di ieri, introdotta dalla Trasmigratio, erano inviati i Consigli pastorali e per gli affari economici delle parrocchie della diocesi, circa 13 mila persone. Ilgiorno.it - La Festa del Duomo si apre con la Trasmigratio Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’arcivescovo Mario Delpini “bussa” aldi Milano, seguito dal Capitolo dei canonici e da una rappresentanza di fedeli, poi entrano cantando “Varcate le sue porte”: è l’immagine suggestiva che ieri ha riportato in vita il rito della(una processione tra le antiche basiliche di Santa Tecla e Santa Maria Maggiore, estinta negli anni ’70 e ripresa l’anno scorso) in occasione delladella Dedicazione della cattedrale. La “del” dei milanesi cade la terza domenica d’ottobre per una serie di ragioni storiche (ultima la consarazione dell’altare da parte del cardinale Carlo Maria Martini, 38 anni fa). Alla celebrazione di ieri, introdotta dalla, erano inviati i Consigli pastorali e per gli affari economici delle parrocchie della diocesi, circa 13 mila persone.

