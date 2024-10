Infortunio Guendouzi, contro la Juve una protezione speciale: in Europa League succederà questo. Le ultime (Di lunedì 21 ottobre 2024) Infortunio Guendouzi, contro la Juve presente una protezione speciale: in Europa League succederà questo. Le ultime in casa Lazio Mattéo Guendouzi era in dubbio per il match di Serie A contro la Juventus a causa di un pestone rimediato al mignolo del piede destro con la sua Nazionale durante la sosta campionato. Il centrocampista della Lazio, secondo quanto riportato Calcionews24.com - Infortunio Guendouzi, contro la Juve una protezione speciale: in Europa League succederà questo. Le ultime Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 21 ottobre 2024)lapresente una: in. Lein casa Lazio Mattéoera in dubbio per il match di Serie Alantus a causa di un pestone rimediato al mignolo del piede destro con la sua Nazionale durante la sosta campionato. Il centrocampista della Lazio, secondo quanto riportato

Baroni Lazio : «Contro la Juve ci servirà una cosa : ecco perchè Guendouzi gioca» - Di seguito le sue parole. «Ci serve equilibrio, ne abbiamo parlato con la squadra. Siamo maturi e oggi affrontiamo una partita ai […]. Le parole di Marco Baroni, allenatore della Lazio, prima del calcio d’inizio della partita dei biancocelesti contro la Juve Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Juve–Lazio. (Calcionews24.com)

