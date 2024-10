Ilgiorno.it - Incubo tra le mura di casa, deruba e picchia la madre: ragazza di soli 17 anni arrestata

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Sondrio – Non è neppure maggiorenne, ma era già nota per avere problemi legati all’utilizzo di stupefacenti la studentessa 17ennegiovedì scorso - la notizia è stata tuttavia ufficializzata soltanto ieri - dai carabinieri della Stazione di Morbegno intervenuti presso la dimora di una famiglia di residenti in zona poiché la figlia, dopo aver sottratto dal portafogli della150 euro ed essere stata da lei scoperta, alla richiesta di quest’ultima di riconsegnarle il denaro, l’ha aggredita scaraventandola a terra e procurandole lesioni di lieve entità. Una volta ricostruito l’accaduto e formalizzata la denuncia, i Carabinieri hanno dichiarato la giovane in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, l’hanno accompagnata all’I.P.M. “Cesare Beccaria” di Milano a disposizione dell’autorità giudiziaria.