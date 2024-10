Incidente a Chiaiano, davanti l’hotel Bolero: tubi distrutti, quartiere senz’acqua (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'automobile ha distrutto i tubi dell'acqua, creando una specie di geyser all'esterno dell'hotel e lasciando il quartiere della periferia Nord di Napoli senz'acqua. Fanpage.it - Incidente a Chiaiano, davanti l’hotel Bolero: tubi distrutti, quartiere senz’acqua Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'automobile ha distrutto idell'acqua, creando una specie di geyser all'esterno dell'hotel e lasciando ildella periferia Nord di Napoli senz'acqua.

