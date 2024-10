Impianti: critiche sugli spazi per gli allenamenti. Palazzetto, polemiche per le assegnazioni prima ancora del via (Di lunedì 21 ottobre 2024) ancora non è stato restituito alla sua funzione ma già ha sollevato alcuni mal di pancia. E non poteva essere altrimenti in una città, Carrara, dove da tanto tempo gli spazi per lo sport non sono sufficienti e dove, come da tradizione, ogni anno c’è qualche società che lamenta qualche torto subito in base ai criteri indicati da palazzo civico. E al centro c’è sempre lui, il Palazzetto dello sport di Avenza, da metà luglio oggetto di un restyling che dovrebbe restituirlo alla comunità più moderno e più efficiente, ma che fin dall’inizio ha generato più di una perplessità. Da questa settimana è stato dato il via agli allenamenti delle squadre ma senza l’utilizzo degli spogliatoi dove ci sono ancora i lavori. Sport.quotidiano.net - Impianti: critiche sugli spazi per gli allenamenti. Palazzetto, polemiche per le assegnazioni prima ancora del via Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024)non è stato restituito alla sua funzione ma già ha sollevato alcuni mal di pancia. E non poteva essere altrimenti in una città, Carrara, dove da tanto tempo gliper lo sport non sono sufficienti e dove, come da tradizione, ogni anno c’è qualche società che lamenta qualche torto subito in base ai criteri indicati da palazzo civico. E al centro c’è sempre lui, ildello sport di Avenza, da metà luglio oggetto di un restyling che dovrebbe restituirlo alla comunità più moderno e più efficiente, ma che fin dall’inizio ha generato più di una perplessità. Da questa settimana è stato dato il via aglidelle squadre ma senza l’utilizzo degli spogliatoi dove ci sonoi lavori.

