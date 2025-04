Grosso incendio a Pesaro | capannone tra le fiamme

Pesaro, 11 aprile 2025 – Un Grosso incendio è divampato a Pesaro, in zona industriale. Tra le fiamme il capannone industriale dello scatolificio Sigilla, dove i vigili del Fuoco stanno intervenendo con un grande dispiegamento di forze: 20 uomini e sette mezzi complessivamente. Sul posto 2 squadre dalla Centrale di Pesaro, la squadra di Fano e la squadra di Cattolica anche con autobotte e autoscala. In arrivo un'autobotte kilolitrica da Ancona. Ilrestodelcarlino.it - Grosso incendio a Pesaro: capannone tra le fiamme Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 11 aprile 2025 – Unè divampato a, in zona industriale. Tra leilindustriale dello scatolificio Sigilla, dove i vigili del Fuoco stanno intervenendo con un grande dispiegamento di forze: 20 uomini e sette mezzi complessivamente. Sul posto 2 squadre dalla Centrale di, la squadra di Fano e la squadra di Cattolica anche con autobotte e autoscala. In arrivo un'autobotte kilolitrica da Ancona.

