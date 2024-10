Il robot selvaggio ancora primo al box office italiano, alle sue spalle debutta Smile 2 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il robot selvaggio conserva il primo posto nel botteghino italiano, seguono i debutti di Smile 2 e del controverso Megalopolis di Francis Ford Coppola. La tenera vicenda ammantata di un afflato ecologico de Il robot selvaggio continua ad attirare il pubblico italiano al cinema. primo per la seconda settimana consecutiva al box office nostrano, il film d'animazione incassa altri 1,6 milioni di euro che lo portano a 3,5 milioni complessivi. Protagonista della storia è l'unità ROZZUM 7134, per gli amici "Roz", che si ritrova su un'isola disabitata. Abituato a universi ben più robotici, il droide dovrà imparare ad adattarsi all'ostile ambiente circostante, ma ben presto stringerà amicizia con gli animali che popolano l'isola arrivando perfino ad adottare un'ochetta orfana. L'horror Smile 2 apre in Movieplayer.it - Il robot selvaggio ancora primo al box office italiano, alle sue spalle debutta Smile 2 Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilconserva ilposto nel botteghino, seguono i debutti di2 e del controverso Megalopolis di Francis Ford Coppola. La tenera vicenda ammantata di un afflato ecologico de Ilcontinua ad attirare il pubblicoal cinema.per la seconda settimana consecutiva al boxnostrano, il film d'animazione incassa altri 1,6 milioni di euro che lo portano a 3,5 milioni complessivi. Protagonista della storia è l'unità ROZZUM 7134, per gli amici "Roz", che si ritrova su un'isola disabitata. Abituato a universi ben piùici, il droide dovrà imparare ad adattarsi all'ostile ambiente circostante, ma ben presto stringerà amicizia con gli animali che popolano l'isola arrivando perfino ad adottare un'ochetta orfana. L'horror2 apre in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Box Office ITALIA : Il Robot Selvaggio davanti a Smile 2 nel weekend - Il buon passaparola, ma anche l’avvicinarsi del weekend di Halloween, potrebbe offrire al film di Parker Finn vita lunga in sala. Il risultato ottenuto dal film di Francis Ford Coppola non può essere considerato straordinario, ma di certo migliore rispetto alle prestazioni da flop offerte in buona parte del globo, segno che gli italiani continuano ad avere un debole per il celebre regista ... (Universalmovies.it)

Il robot selvaggio è ancora primo al boxoffice italiano del weekend - Il robot selvaggio della DreamWorks Animation non ha problemi a mantenere la vetta del botteghino italiano del weekend. Lo segue l'horror Smile 2, che nel frattempo ha sbancato negli USA. Entrata in terza posizione per Megalopolis di Francis Ford Coppola. (Comingsoon.it)

Il Robot Selvaggio - la trama del film d’animazione (senza spoiler) - Un discorso tematico che il regista Chris Sanders arricchisce inserendo l’attuale metafora ecologista. Il robot, attivato accidentalmente dalla fauna locale, inizierà a cercare uno scopo idoneo alla propria programmazione, per questo farà di tutto per familiarizzare con gli animali che abitano questo luogo sperduto e selvaggio. (Screenworld.it)