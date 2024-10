I ragazzi del Consiglio: «Eco-compattatori in grado di rilasciare una ricompensa» (Di lunedì 21 ottobre 2024) «Ci piacerebbe collaborare per promuovere nei cittadini maggior senso civico nella cura e nella gestione del verde». È iniziato così, con questo auspicio, l’intervento dei 13 rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle Ragazze che il 21 ottobre ha aperto, come primo punto all’ordine Ilpiacenza.it - I ragazzi del Consiglio: «Eco-compattatori in grado di rilasciare una ricompensa» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) «Ci piacerebbe collaborare per promuovere nei cittadini maggior senso civico nella cura e nella gestione del verde». È iniziato così, con questo auspicio, l’intervento dei 13 rappresentanti delcomunale deie delle Ragazze che il 21 ottobre ha aperto, come primo punto all’ordine

Il Consiglio comunale dei ragazzi : «Eco-compattatori che in cambio di rifiuti rilasciano una ricompensa» «Ci piacerebbe collaborare per promuovere nei cittadini maggior senso civico nella cura e nella gestione del verde». È iniziato così, con questo auspicio, l'intervento dei 13 rappresentanti del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze che il 21 ottobre ha aperto, come primo punto all'ordine.

Gragnano - Anna Timoni è il nuovo sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi - Gragnano ha un nuovo sindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi. Ad Emma Bracchi che ha guidato il piccolo parlamentino nel precedente anno scolastico, succede Anna Timoni che rappresenterà per l’anno 2024-2025 gli studenti Gragnanesi affiancata dal suo vice Alessia Varesi e dagli assessori... (Ilpiacenza.it)