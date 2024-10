I libri protagonisti del Wired Next Fest 2024 di Rovereto (Di lunedì 21 ottobre 2024) 15 tra i titoli più interessanti che raccontano l'Impossibile, presentati al Wired Next Fest Trentino di settembre Wired.it - I libri protagonisti del Wired Next Fest 2024 di Rovereto Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 15 tra i titoli più interessanti che raccontano l'Impossibile, presentati alTrentino di settembre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Michela Giraud al Wired Next Fest Trentino ci insegna che si può ridere di tutto - L'attrice, comica e conduttrice televisiva ha parlato del suo film Flaminia e del suo nuovo tour di spettacoli che comprende anche date internazionali. (Wired.it)

Mario Cucinella al Wired Next Fest Trentino 2024 : “Nel nostro mestiere la creatività senza empatia diventa un cavallo pazzo” - L'architetto e designer racconta i temi del suo nuovo libro, Città foresta umana. L'empatia ci aiuta a progettare, e spiega perché capire dove sei e con chi è importante per fare progettazione. (Wired.it)

Disinformazione - come combatterla : una bussola al Wired Next Fest Trentino 2024 - L'intelligenza artificiale e gli algoritmi non sono gli unici protagonisti nell'arena dell'informazione online. Virginia Padovese e Tiziano Bonini Baldini hanno spiegato come utenti e organizzazioni si muovono per contrastare la disinformazione. (Wired.it)