Gucci | collezione Cruise 2026 sarà presentata a Firenze il prossimo 15 maggio

Gucci presenterà a Firenze la collezione Cruise 2026 disegnata dal direttore creativo Sabato De Sarno. La sede dello show, in programma il 15 maggio prossima, sarà annunciata in seguito. La sfilata fiorentina è una scelta in continuità con il percorso avviato da De Sarno, che ha presentato la sua prima Cruise a Londra a maggio di quest'anno, per ripercorrere il viaggio di Guccio Gucci iniziato proprio nella capitale britannica

Gucci svelerà la collezione Cruise 2026 a Firenze il 15 maggio 2025 - (Adnkronos) – Gucci sceglie Firenze per presentare la collezione Cruise 2026 del direttore Creativo Sabato De Sarno. La location dello show, che si terrà il 15 maggio 2025, sarà annunciata in seguito, come ha annunciato oggi la Maison. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc ... (Webmagazine24.it)

Gucci svelerà la collezione Cruise 2026 a Firenze il 15 maggio 2025 - Ripercorrendo il viaggio di Guccio Gucci, iniziato a Londra dove il lavoro come porter al Savoy hotel lo […]. (Adnkronos) – Gucci sceglie Firenze per presentare la collezione Cruise 2026 del direttore Creativo Sabato De Sarno. La location dello show, che si terrà il 15 maggio 2025, sarà annunciata in seguito, come ha annunciato oggi la Maison. (Periodicodaily.com)

