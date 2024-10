Grande Fratello, due concorrenti andranno al Gran Hermano spagnolo: ecco chi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Gran Hermano e Il Grande Fratello si scambiano i concorrenti. ecco chi viene e chi va Dopo i recenti rumors adesso è ufficiale, Maics Beneficto del Gran Hermano , stasera entrerà nella casa del Grande Fratello, mentre due concorrenti italiani voleranno in Spagna. Ma chi sono i due inquilini scelti per lo scambio? I fan spagnoli del reality sui social hanno già fatto le loro ipotesi: “Potrebbe essere Iago perché è spagnolo e Shaila perché è tra le protagoniste della loro edizione”. “Sembra che saranno Javier e Iago a venire qui, parlano la nostra lingua”. “ Saranno un uomo e una donna, Javier e Yulia se dovessi scommettere qualcosa“. E pare che qualcuno c’abbia azzeccato fa sapere Anthony Fiesta di Biccy. 361magazine.com - Grande Fratello, due concorrenti andranno al Gran Hermano spagnolo: ecco chi Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ile Ilsi scambiano ichi viene e chi va Dopo i recenti rumors adesso è ufficiale, Maics Beneficto del, stasera entrerà nella casa del, mentre dueitaliani voleranno in Spagna. Ma chi sono i due inquilini scelti per lo scambio? I fan spagnoli del reality sui social hanno già fatto le loro ipotesi: “Potrebbe essere Iago perché èe Shaila perché è tra le protagoniste della loro edizione”. “Sembra che saranno Javier e Iago a venire qui, parlano la nostra lingua”. “ Saranno un uomo e una donna, Javier e Yulia se dovessi scommettere qualcosa“. E pare che qualcuno c’abbia azzeccato fa sapere Anthony Fiesta di Biccy.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - news e anticipazioni : cosa aspettarsi dalla puntata di stasera - Questa sera, lunedì 21 ottobre, andrà in onda su Canale 5 la nona puntata della diciottesima edizione del reality. Ecco che cosa ci aspetta. (Ilgiornale.it)

Ilaria incinta al “Grande Fratello” - si scopre chi è il compagno misterioso : le foto - Il forse è presto spiegato: il fidanzato di Ila è un uomo misterioso: non ha i social né gli interessa apparire in tv e online. Poco o nulla si sapeva sul padre del nascituro. I due, tra l’altro, stanno insieme da pochi mesi. Personaggi Tv. Per la prima volta, Ilaria ha rilasciato un’interessante intervista a Chi, nella quale rivela qualcosa in più sul suo fidanzato. (Tvzap.it)

Grande Fratello - Mediaset Spagna fa i nomi di 3 gieffini per lo scambio - it. Secondo i primi rumor saranno Yulia Bruschi e Javier Martinez ad andare a Madrid, ma poco fa il sito di Telecinco ha aggiunto un altro possibile nome: Yago Garcia. Ora tocca alla Spagna: #MaicaBenedicto dal #GranHeramano stasera arriverà al #GrandeFratello mentre dall’Italia partiranno #Yulia e #Javier ! pic. (Biccy.it)