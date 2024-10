Grande Fratello: chi sarà il preferito tra Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Amanda Lecciso e Yulia Bruschi? I sondaggi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il nono appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Amanda Lecciso e Yulia Bruschi? Ecco cosa dicono i sondaggi Comingsoon.it - Grande Fratello: chi sarà il preferito tra Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Amanda Lecciso e Yulia Bruschi? I sondaggi Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il nono appuntamento con il. Al televoto si sfidano? Ecco cosa dicono i

Al Grande Fratello alcuni concorrenti recitano? I dubbi di Clayton Norcross - In un contesto come quello del GF, infatti, è difficile riuscire ad inquadrare bene le persone, e a capire quanto di vero e quanto di costruito ci sia dietro il comportamento di una persona. Anche Enzo Paolo Turchi insinua dubbi: chi sono gli attori? Clayton ha ascoltato il punto di vista della giovane e poi ha detto la sua. (Tutto.tv)

Grande Fratello - le indiscrezioni sulle eliminazioni della puntata di oggi - 21 ottobre - Alfonso Signorini, come sempre, condurrà la serata ricca di emozioni e sorprese. Al contrario, i concorrenti più votati potrebbero diventare immuni per la prossima settimana. Il pubblico attende con ansia gli sviluppi nella casa più spiata d’Italia. Leggi anche: Che tempo che fa, Fabio Fazio fa infuriare Al Pacino: “Un modo per sbattermi fuori dal programma” I momenti più attesi della ... (Thesocialpost.it)

Grande Fratello : Chi è Maica Benedicto - la concorrente spagnola che entrerà stasera nella Casa - Nuovi arrivi, anche se temporanei nel reality show, dove stasera arriva una delle concorrenti più amate del Gran Hermano Porte girevoli al Grande Fratello e alla sua versione iberica. Maica Benedicto è nata il 12 gennaio 1999 a Cartagena, una pittoresca città portuale nella regione di Murcia, nota per la sua ricca storia e le sue influenze culturali. (Movieplayer.it)