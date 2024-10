“Fremont”, su RaiPlay il film dedicato al tema dell’immigrazione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il film del regista iraniano Babak Jalali racconta la storia di Donya, una traduttrice afghana espatriata negli Stati Uniti Sarà disponibile, dal 26 ottobre, in esclusiva RaiPlay: “Fremont”, quarta e premiata opera del regista iraniano cresciuto a Londra, Babak Jalali, e presentata in anteprima mondiale al Sundance film Festival. La sceneggiatura è scritta dallo stesso Jalali e Carolina Cavalli, nel cast: Anaita Wali Zada, giovane attrice afghana che interpreta di Donya; il comico e musicista Gregg Turkington, nel ruolo del Dr. Anthony; Jeremy Allen White, tra gli attori più influenti degli ultimi anni, protagonista della serie “The Bear” e “Shameless”, nel ruolo di Daniel. Lopinionista.it - “Fremont”, su RaiPlay il film dedicato al tema dell’immigrazione Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildel regista iraniano Babak Jalali racconta la storia di Donya, una traduttrice afghana espatriata negli Stati Uniti Sarà disponibile, dal 26 ottobre, in esclusiva: “”, quarta e premiata opera del regista iraniano cresciuto a Londra, Babak Jalali, e presentata in anteprima mondiale al SundanceFestival. La sceneggiatura è scritta dallo stesso Jalali e Carolina Cavalli, nel cast: Anaita Wali Zada, giovane attrice afghana che interpreta di Donya; il comico e musicista Gregg Turkington, nel ruolo del Dr. Anthony; Jeremy Allen White, tra gli attori più influenti degli ultimi anni, protagonista della serie “The Bear” e “Shameless”, nel ruolo di Daniel.

Il cielo brucia : il film vincitore dell'Orso d'argento a Berlino in esclusiva su RaiPlay - ecco quando - Si tratta del secondo capitolo di una trilogia ispirata agli elementi naturali, iniziata da Petzold nel 2020 con l'acqua e il film Undine - Un amore per sempre, dedicata alla solitudine e alla complessità dei rapporti interpersonali. Ne Il cielo brucia è il fuoco l'elemento chiave della storia. Il film diretto da Christian Petzold arriva per la prima volta sulla piattaforma streaming del servizio ... (Movieplayer.it)

“Il teorema di Margherita” - il film di Anna Novion su RaiPlay - Dopo tre cortometraggi, Frédérique est frainçaise (2001), Chansons entre deux (2002) e Don’t go to the sea when you don’t know it (2005), ha diretto il suo primo lungometraggio, Grown Ups (2007) con Jean-Pierre Darroussin e Anaïs Demoustier, selezionato alla Settimana della Critica di Cannes nel 2008. (Lopinionista.it)