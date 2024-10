Forza Italia inaugura il nuovo quartier generale e presenta i nuovi "acquisti" (Di lunedì 21 ottobre 2024) inaugurata oggi, 21 ottobre, la nuova sede provinciale di Forza Italia, lungo la Noalese a Treviso, a pochi passi dall'aeroporto "Canova": a benedire l'evento, oltre al coordinatore provinciale Fabio Chies e alla sua vice Cristina Andretta, alcuni big tra gli azzurri della Marca (su tutti Giorgio Trevisotoday.it - Forza Italia inaugura il nuovo quartier generale e presenta i nuovi "acquisti" Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ta oggi, 21 ottobre, la nuova sede provinciale di, lungo la Noalese a Treviso, a pochi passi dall'aeroporto "Canova": a benedire l'evento, oltre al coordinatore provinciale Fabio Chies e alla sua vice Cristina Andretta, alcuni big tra gli azzurri della Marca (su tutti Giorgio

Catullo (Forza Italia) : “De Luca ha superato il limite - l’offesa al Fortore è vergognosa” - I cittadini di questa terra meritano rispetto, non offese alla loro dignità e al loro decoro. Le comunità di questa terra sono state abbandonate, costrette a sopravvivere in un territorio sempre più svuotato di opportunità , senza infrastrutture né servizi adeguati. Il Fortore merita ben altro che essere trattato come un bacino elettorale da sfruttare, e la politica regionale deve assumersi la ... (Anteprima24.it)

Da Uomini e Donne alla politica : ex volto del programma scende in campo con Forza Italia - ecco chi è - A seguire, poi, l’invito a votare per lei, supportando il candidato sindaco di Forza Italia per il Comune di Anzio. Sebbene si sia parlato molto del fantomatico ritorno di Valentina a Uomini e Donne, pare che questa volta sia ormai certo che la ex dama non tenterà nuovamente di trovare l’amore nello studio di Maria De Filippi. (Donnapop.it)

“Una nuova avventura per me” : l’ex volto di Uomini e Donne entra in Forza Italia. Le parole di Valentina Autiero - Dalla televisione alla politica. Il motivo? Nessuno si aspettava una ‘discesa in campo’ da parte dell’ex volto del dating show di Canale 5. L’ex concorrente, infatti, ha deciso di debuttare in politica alle elezioni del consiglio comunale di Anzio, in provincia di Roma, che si terranno a novembre. L'articolo “Una nuova avventura per me”: l’ex volto di Uomini e Donne entra in Forza Italia. (Ilfattoquotidiano.it)