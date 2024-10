Formia, apre la nuova sede del punto Gal sud pontino (Di lunedì 21 ottobre 2024) Formia, 21 ottobre 2024 – E’ stata un successo, a Formia, la cerimonia di apertura della nuova sede del punto Gal sud pontino, Gruppo Azione locale Pesca Lazio, presso i locali della “Antica Torre di Mola”, alla presenza di autorità cittadine, rappresentanti di associazioni e di imprese private interessate all’implementazione di politiche che, grazie al dialogo tra società civile e istituzioni locali, favoriscano lo sviluppo del comparto ittico nelle aree costiere. Sono intervenuti: per il Comune di Formia il Sindaco Gianluca Taddeo e l’Assessore alle Attività produttive Francesco Traversi e per il Gal Lazio Pesca il presidente Marco Maurelli, il direttore Pasquale Ranucci, i due vicepresidenti Libero Centola e Gennaro Del Prete e il consigliere Sergio Ianniello. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – E’ stata un successo, a, la cerimonia di apertura delladelGal sud, Gruppo Azione locale Pesca Lazio, presso i locali della “Antica Torre di Mola”, alla presenza di autorità cittadine, rappresentanti di associazioni e di imprese private interessate all’implementazione di politiche che, grazie al dialogo tra società civile e istituzioni locali, favoriscano lo sviluppo del comparto ittico nelle aree costiere. Sono intervenuti: per il Comune diil Sindaco Gianluca Taddeo e l’Assessore alle Attività produttive Francesco Traversi e per il Gal Lazio Pesca il presidente Marco Maurelli, il direttore Pasquale Ranucci, i due vicepresidenti Libero Centola e Gennaro Del Prete e il consigliere Sergio Ianniello.

