Dopo quattro anni e mezzo il Bione torna ad applaudire il Basket Lecco (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Basket Lecco è tornato. E Dopo quattro anni e mezzo ha vinto una partita in un campionato Senior. È accaduto venerdì sera al Bione, davanti al pubblico di casa, da cui la prima squadra bluceleste mancava dal febbraio 2020, prima che l'emergenza covid fermasse il campionato di Serie B Leccotoday.it - Dopo quattro anni e mezzo il Bione torna ad applaudire il Basket Lecco Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilto. Eha vinto una partita in un campionato Senior. È accaduto venerdì sera al, davanti al pubblico di casa, da cui la prima squadra bluceleste mancava dal febbraio 2020, prima che l'emergenza covid fermasse il campionato di Serie B

